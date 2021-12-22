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Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

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Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19». Об этом в среду, 22 декабря, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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«Сегодня мы получили регистрационное удостоверение ЛП-007720 от 22.12.2021г. на высокоспецифичный противовирусный препарат «Мир-19», особенностью которого является то, что он работает на генном (посттранскрипционном) уровне, а именно, избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека», — заявила руководить ФМБА Вероника Скворцова.

Как пояснил директор ГНЦ «Институт Иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов, главными компонентами препарата служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации.

В ходе клинических исследований были доказаны безопасность и эффективность препарата «Мир-19». При изучении эффективности он исследовался в стационаре в «красной зоне», у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19.

Также, по данным ФМБА, «Мир-19» будет эффективен против нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам Скворцовой, препарат действует на консервативные участки COVID-19, которые не подвержены мутациям.

Зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.

В середине октября в ФМБА сообщали, что «Мир-19» будет зарегистрирован до конца года. 14 октября государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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