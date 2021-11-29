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В ФМБА рассказали об эффективности препарата «Мир-19» против штамма «Омикрон»

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Российский препарат, разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) «Мир-19» для лечения COVID-19, будет эффективен к штамму «Омикрон». Об этом в понедельник, 29 ноября, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

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«Да, (он будет эффективен и против «Омикрона» тоже — Ред.)», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам «Мир-19» действует на консервативные участки COVID-19, которые не подвержены мутациям.

«Мы ставили перед собой задачу разработки противовирусных, этиотропных, высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты, то есть независимо от изменения линии и появления новых мутаций, эти бы препараты оставались универсальными. И вот такой препарат наш институт иммунологии создал — препарат «Мир-19», — рассказала Скворцова.

О риске распространения нового штамма коронавируса 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса

В середине октября в ФМБА сообщили, что препарат «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. 14 октября государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.

Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих РНК и пептида — носителя. С помощью активного компонента — малых интерферирующих РНК — препарат разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению). В результате лабораторных испытаний ученые обнаружили, что «Мир-19» в 10 тыс. раз снизил концентрацию вируса у инфицированных животных.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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