Юрист из Санкт-Петербурга намерен отсудить 10 млн рублей у Деда Мороза

Житель Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза. Россиянин уверен, что волшебник не выполняет свои обязательства, сообщает телеканал «Известия». Заявления об исполнении желаний не соответствуют действительности.

«Мой иск вызван возмущением моим, так как из года в год перед Новым годом я вижу, что со всех углов начинают кричать про подарки, которые дарит Дед Мороз. Мне попалась группа «ВКонтакте» того самого Деда Мороза из Великого Устюга. Я зашел на нее, посмотрел. Там Дед Мороз позиционирует себя как великого волшебника, который исполняет любые желания любого гражданина РФ. И плюс ко всему — дарит подарки. В общем-то меня это возмутило как юриста. Я подумал: нормально. С 1998 года они существуют, а я в общем-то не получил ни разу подарка с этого момента», — прокомментировал юрист Игорь Мерзоев.

Истец требует 10 млн рублей компенсации морального вреда.

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