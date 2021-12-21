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В ГД назвали цель подготовки США провокации с химикатами на востоке Украины

Депутат Водолацкий назвал цель подготовки США провокации с химикатами на востоке Украины
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий во вторник, 21 декабря, прокомментировал «Известиям» данные о том, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

О провокации ранее в этот день предупредил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства. По его словам, для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

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Парламентарий допустил, что организаторы провокаций решили воспользоваться аналогичным опытом из Сирии, когда члены неправительственной организации «Белые каски» снимали фейковые видео для новостей о якобы химических атаках, совершенных режимом президента Башара Асада. Тогда, как отметил депутат, сфабрикованной информации большинство жителей Европы поверили.

Теперь же, по мнению Водолацкого, с целью создания фейка может быть осуществлена газово-химическая атака на территории Луганской и Донецких областей Украины в приграничной зоне с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), чтобы затем обвинить их и Россию в содеянном.

«Поэтому нам нужно заранее сегодня готовится к тому, что руководство Украины вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским пойдет на любые методы, на любые способы для того, чтобы выполнить те поручения, те рекомендации, которые дают им советники, дают кураторы из Госдепа. Задача сегодня — максимально сделать превалирующей антироссийскую программу не только в странах Европы, но и в мозгах, в головах самих жителей Украины», — отметил он.

Именно такими «зверскими методами» Зеленский, по мнению политика, надеется окончательно отвернуть граждан Украины от России и прекратить дружбу между братскими народами стран. Подобные злодеяния, если они будут совершены, не должны остаться бесконтрольными, уверен парламентарий. Он напомнил, что их могут зафиксировать военные спутники и другие средства контроля.

«Если Украина на этот шаг всё-таки пойдет, чтобы своих же мирных граждан уже на территории Донецкой и Луганских областей начать уничтожать с помощью химического оружия, тогда Зеленскому и его команде прямая дорога на скамью военных преступников в Гаагу, и они должны быть осуждены по самым жесточайшим мерам закона», — заключил Водолацкий.

Как ранее в этот день отметил Шойгу, на учениях НАТО отрабатываются способы применения коалиционных группировок против России с участием военных Грузии, Молдавии и Украины. Стремление альянса вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, добавил министр.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО с предложениями о гарантиях безопасности. Эти предложения замглавы ведомства Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В тот же день в США заявили, что Белый дом обсуждает с партнерами предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Без мнения партнеров инициативы РФ не будут рассматриваться, отметили в американской администрации.

20 декабря Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса является неприемлемой угрозой для безопасности.

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