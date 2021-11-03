Минобороны РФ сообщило о готовящихся в Сирии провокациях «Белых касок»

«Белые каски» готовят в провинции Идлиб провокацию, чтобы обвинить сирийских военных в ударах по мирному населению, сообщило Министерство обороны России в среду, 3 ноября.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению», — заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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