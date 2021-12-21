Шойгу предупредил о готовящейся провокации США на востоке Украины

Частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства 21 декабря.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал он.

Как обратил внимание министр, на учениях НАТО отрабатываются способы применения коалиционных группировок против России с участием военных Грузии, Молдавии и Украины.

«Стремление НАТО вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности», — подчеркнул министр

По словам главы Минобороны РФ, США и НАТО увеличивают масштабы и интенсивность подготовки войск вблизи России. В Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады американских вооруженных сил, заключил Шойгу.

Ранее во вторник в ходе коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что напряженность в Европе — это вина США. Размещение американских элементов ПРО, а также проведение крупномасштабных учений вблизи границ страны вызывают беспокойство РФ.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО с предложениями о гарантиях безопасности. Эти предложения замглавы ведомства Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В тот же день в США заявили, что Белый дом обсуждает с партнерами предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Без мнения партнеров инициативы РФ не будут рассматриваться, отметили в американской администрации.

20 декабря Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса является неприемлемой угрозой для безопасности.