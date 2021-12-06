Стратегическое банкротство: как меняется расстановка морских держав
Главной морской державой остаются США, и хотя Китаю и России пока не хватает козырей в рукаве, чтобы бросить ей вызов, положение лидера уже пошатнулось. Впрочем, борющимся за выгодное место на морской карте государствам стоит в первую очередь озаботиться общими вопросами безопасности, которые включают в себя как экологическую повестку, так и борьбу с пиратами, подчеркивают участники первой в России международной научно-практической конференции «Мировой океан — пространство сотрудничества и конкуренции», которая прошла в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 2–3 декабря. Подробнее — в материале «Известий».
Расставили по местам
«Когда мы слышим выражение «морская мощь» или «морской потенциал», возникают очень большие дискуссии. Мы знаем, сколько авианосцев у США, мы знаем, какой торговый флот у Китая. Есть огромная статистическая база, масса исследований... Но сказать, сколько составляет мощь в цифрах, как ВВП, или что такое морской потенциал Китая вкратце, кто первая морская держава, вторая, третья и так далее, было затруднительно», — рассказал на пленарном заседании Александр Поливач, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник сектора международных валютно-финансовых отношений отдела глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН.
Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН рассчитали индекс морской мощи. Он состоит из трех групп статистических категорий.
Первая — это ресурсы (площади морских зон, запасы полезных ресурсов и так далее). Вторая — инструменты, которые необходимы стране, чтобы овладеть морскими пространствами, установить суверенитет и исследовать их. Главнейший инструмент — военно-морской флот, но к их числу также относятся береговая охрана, рыбная охрана, исследовательский флот и так далее. Третья группа категорий — деятельность в море, которую ведет страна: помимо экономических целей (в первую очередь транспорта) речь идет также об отдыхе и спорте.
По данным на 1 января 2021 года (обновленная версия индекса будет опубликована в середине декабря), морская держава № 1 — это США, вторая — Китая, замыкает тройку Россия (причем КНР и РФ укрепили свои показатели за пандемийный год). Далее места в первой десятке распределены следующим образом: Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.
Общие заботы
Использование Мирового океана будет нарастать по всем направлениям — добыче ресурсов, рыболовству, торговому судоходству. Все эти виды деятельности требуют и новых мер по обеспечению безопасности. Эти вызовы можно разделить на три типа, говорит коммодор ВМС Индии в отставке, старший научный сотрудник Delhi Policy Group Лалит Капур. Во-первых, это так называемые гуманитарные вызовы, связанные с состоянием окружающей среды; во-вторых, управленческие вызовы, связанные, в частности, с неправовым применением морских ресурсов; а третье — возможная военная и экономическая эскалация для изменения политического ландшафта.
Говоря об Индийском океане, Дэвид Брюстер, PhD, старший научный сотрудник Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета, также выделяет три проблемы безопасности. В первую очередь это изменение баланса силы и сотрудничества. На втором месте — угрозы окружающей среды и экологии, которые могут спровоцировать цепочку негативных событий. Третье — это уже геополитические проблемы, порожденные природными угрозами. К ним, например, относится климатическая миграция и пиратство, на которое люди идут из-за нехватки рыбы.
Лалит Капур указывает, что государства имеют возможность соблюдать права и меры безопасности, а в случае с обеспечением безопасности транспортных систем и вовсе должны это делать: «О ней должны беспокоиться все государства, особенно великие державы».
По мнению профессора Университета Мэйкай, старшего научного сотрудника Японского института международных отношений Тецуо Котани, западные государства традиционно хотят доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай посягал на это еще раньше. Однако в далеком прошлом не возникало проблемы с пониманием свободы навигации, сейчас одним из серьезных вызовов является «отсутствие консенсуса по свободе навигации между крупнейшими игроками». Это базовый вопрос, который лишь заостряет борьбу за статус-кво в регионе.
В странах Индо-Тихоокеанского региона пока нет единого видения морской политики, отмечает Лалит Капур. Государства — члены QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) договариваются об одном, АСЕАН — о другом, несмотря на взаимозависимость. Впрочем, вероятнее достичь договоренностей именно внутри небольшой группы стран.
Доминирование на спаде
Существует несколько концепций понимания того, что считать морской мощью. В первую очередь обычно говорят, что она достигается оснащенностью торговым, военным флотом, ракетными силами и оборудованием для добычи морских ресурсов, отмечает PhD, профессор Школы международных исследований и директор Центра исследований морской стратегии Пекинского университета Ху Бо.
«Говоря о морской державе, мы также имеем в виду доминантную позицию силы, которую политические силы применяют в отношении участников деятельности на море. Сила морских держав основывается в основном на позиции на международном морском ландшафте, — продолжает Ху Бо. — В моем понимании, морские державы — это возможности и преимущества, которые нужно укреплять путем оказания дипломатического, политического и экономического влияния».
Сейчас государства впервые конкурируют на море во всех сферах. Вместе с тем природные вызовы, подавление пиратства и сохранение морского порядка в широком смысле требуют вклада всего международного сообщества, причем за пределами границ изолированных государств, констатирует исследователь. Конкуренция за морскую мощь эффективнее военных действий, хотя стороны всё еще готовятся к самому худшему сценарию развития событий, признает Ху Бо.
По его мнению, «морскую мощь очень сложно заслужить и легко потерять». Китаю, России и Индии на сегодняшний день сложно бросить вызов США в мировом масштабе, но у них есть шанс поменять структуры распределения власти в отдельных регионах: «Американское морское доминирование будет неизбежно снижаться».
Стратегическое банкротство
Современная американская морская стратегия приняла окончательную форму в 1986 году. Она предполагала ведение войны, ее перенос на сторону врага, контролирование морских маршрутов и т.д., рассказывает Майкл Кофман, директор программы исследований по изучению России в Центре военно-морского анализа (CNA), научный сотрудник Института Кеннана: «Тогда она, безусловно, была очень конфронтационной. Задача была уничтожить советский флот».
После распада СССР враг исчез, и стратегия начала меняться вместе с миром: контроль США над океаном считался свершившимся фактом, оставалось лишь поддерживать положение. Новая концепция появилась в 2002 году — после теракта 11 сентября стало очевидно, что появилась новая транснациональная угроза в виде терроризма. Военно-морские силы США были нацелены удерживать контроль над морем, обеспечивать безопасность и использовать для этого союзнические силы. Вместе с тем рос уровень экономической взаимозависимости.
По словам Майкла Кофмана, до 2015 года флот сокращался: бюджета недоставало, строили преимущественно маленькие корабли. В 2020 году была разработана новая стратегия о преимуществе в Мировом океане.
Но положение меняется, подчеркивает Майкл Кофман: США уделяют особое внимание системам высадки морского десанта, системам защиты от воздушного нападения, схеме дозаправки кораблей и т.д. Всё это, заявляет он, даст возможность американскому флоту эффективнее защищаться в случае нападения. Вместе с тем хозяйственная деятельность в Мировом океане — это всё же не только конкуренция, но и сотрудничество, признает он.
Старший научный сотрудник Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета, PhD Дэвид Брюстер говорит, что в Индийском океане уровень доминирования США падает. Нарастает мощь Индии, а также Китая, хотя пока его военное присутствие незначительно.
«Индийский океан станет еще более сложным театром действий, обрастет сложной, запутанной системой контроля», — предполагает австралийский ученый. США сохраняют доминирующее положение с семидесятых, но нельзя исключать, что когда-нибудь это кардинально изменится.
Между Сциллой и Харибдой
Крупнейшие страны сталкиваются, конкурируют друг с другом за положение на этой территории, но они вынуждены и сотрудничать ради обеспечения безопасности. В конкуренцию вступают и другие государства. В регионе есть свои интересы, например, у Франции, Японии, Бангладеша, Индонезии и России, перечисляет Дэвид Брюстер.
«Средние державы будут играть более значительную роль. С одной стороны, они выполняют функцию стабилизатора, с другой — отдельные страны из этой категории усложняют картину», — говорит он, предполагая, что средние морские державы будут создавать сложные системы коалиций. Уже сейчас они сдавлены между лидерами, будто между Сциллой и Харибдой, добавляет старший научный сотрудник Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета. Сейчас многие государства не могут полагаться лишь на двусторонние отношения с США, отсюда напрашиваются новые структуры сотрудничества.
Поворотный пункт
«Одна из проблем в том, что мы пытаемся бороться друг с другом войнами прошлого, не имея представления о том, как отвечать на вызовы будущего, — замечает старший научный сотрудник Delhi Policy Group. — Любая крупная эскалация конфликта на море может привести к использованию ядерного оружия, <...> что уже десятилетиями как признано недопустимым».
Дискуссии о возможной эскалации сконцентрированы вокруг противостояния США и Китая. В соответствии с индексом морских держав ИМЭМО РАН, который оценивает ВМФ по 14 категориям, на данный момент США более чем вдвое превосходят Китай по показателям морской мощи. Если посмотреть на ближайшую перспективу, то стоит обратить внимание на показатель по военному судостроению: здесь Китай почти в два раза превосходит Штаты.