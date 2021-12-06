Стратегическое банкротство: как меняется расстановка морских держав

Главной морской державой остаются США, и хотя Китаю и России пока не хватает козырей в рукаве, чтобы бросить ей вызов, положение лидера уже пошатнулось. Впрочем, борющимся за выгодное место на морской карте государствам стоит в первую очередь озаботиться общими вопросами безопасности, которые включают в себя как экологическую повестку, так и борьбу с пиратами, подчеркивают участники первой в России международной научно-практической конференции «Мировой океан — пространство сотрудничества и конкуренции», которая прошла в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 2–3 декабря. Подробнее — в материале «Известий».

Расставили по местам

«Когда мы слышим выражение «морская мощь» или «морской потенциал», возникают очень большие дискуссии. Мы знаем, сколько авианосцев у США, мы знаем, какой торговый флот у Китая. Есть огромная статистическая база, масса исследований... Но сказать, сколько составляет мощь в цифрах, как ВВП, или что такое морской потенциал Китая вкратце, кто первая морская держава, вторая, третья и так далее, было затруднительно», — рассказал на пленарном заседании Александр Поливач, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник сектора международных валютно-финансовых отношений отдела глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН рассчитали индекс морской мощи. Он состоит из трех групп статистических категорий.

Первая — это ресурсы (площади морских зон, запасы полезных ресурсов и так далее). Вторая — инструменты, которые необходимы стране, чтобы овладеть морскими пространствами, установить суверенитет и исследовать их. Главнейший инструмент — военно-морской флот, но к их числу также относятся береговая охрана, рыбная охрана, исследовательский флот и так далее. Третья группа категорий — деятельность в море, которую ведет страна: помимо экономических целей (в первую очередь транспорта) речь идет также об отдыхе и спорте.

Стратегическое банкротство Фото: Global Look Press/US Navy

По данным на 1 января 2021 года (обновленная версия индекса будет опубликована в середине декабря), морская держава № 1 — это США, вторая — Китая, замыкает тройку Россия (причем КНР и РФ укрепили свои показатели за пандемийный год). Далее места в первой десятке распределены следующим образом: Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.

Общие заботы

Использование Мирового океана будет нарастать по всем направлениям — добыче ресурсов, рыболовству, торговому судоходству. Все эти виды деятельности требуют и новых мер по обеспечению безопасности. Эти вызовы можно разделить на три типа, говорит коммодор ВМС Индии в отставке, старший научный сотрудник Delhi Policy Group Лалит Капур. Во-первых, это так называемые гуманитарные вызовы, связанные с состоянием окружающей среды; во-вторых, управленческие вызовы, связанные, в частности, с неправовым применением морских ресурсов; а третье — возможная военная и экономическая эскалация для изменения политического ландшафта.

Говоря об Индийском океане, Дэвид Брюстер, PhD, старший научный сотрудник Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета, также выделяет три проблемы безопасности. В первую очередь это изменение баланса силы и сотрудничества. На втором месте — угрозы окружающей среды и экологии, которые могут спровоцировать цепочку негативных событий. Третье — это уже геополитические проблемы, порожденные природными угрозами. К ним, например, относится климатическая миграция и пиратство, на которое люди идут из-за нехватки рыбы.

Автор цитаты «Эти угрозы не имеют границ, здесь требуется международный ответ... Они будут серьезнейшим драйвером партнерства в этом регионе, в том числе между странами, которые не имеют историю сотрудничества», — подчеркивает Дэвид Брюстер.

Стратегическое банкротство Фото: Global Look Press/ZUMA Press/x99

Лалит Капур указывает, что государства имеют возможность соблюдать права и меры безопасности, а в случае с обеспечением безопасности транспортных систем и вовсе должны это делать: «О ней должны беспокоиться все государства, особенно великие державы».

По мнению профессора Университета Мэйкай, старшего научного сотрудника Японского института международных отношений Тецуо Котани, западные государства традиционно хотят доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай посягал на это еще раньше. Однако в далеком прошлом не возникало проблемы с пониманием свободы навигации, сейчас одним из серьезных вызовов является «отсутствие консенсуса по свободе навигации между крупнейшими игроками». Это базовый вопрос, который лишь заостряет борьбу за статус-кво в регионе.

В странах Индо-Тихоокеанского региона пока нет единого видения морской политики, отмечает Лалит Капур. Государства — члены QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) договариваются об одном, АСЕАН — о другом, несмотря на взаимозависимость. Впрочем, вероятнее достичь договоренностей именно внутри небольшой группы стран.

Автор цитаты Говоря о том, какой вклад вносят Россия и Индия в обеспечение безопасности и прогресса Мирового океана, он подчеркнул, что обе страны «не могут поддерживать геополитическую конкуренцию и не могут быть ее жертвами».

Доминирование на спаде

Существует несколько концепций понимания того, что считать морской мощью. В первую очередь обычно говорят, что она достигается оснащенностью торговым, военным флотом, ракетными силами и оборудованием для добычи морских ресурсов, отмечает PhD, профессор Школы международных исследований и директор Центра исследований морской стратегии Пекинского университета Ху Бо.

Стратегическое банкротство Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia

«Говоря о морской державе, мы также имеем в виду доминантную позицию силы, которую политические силы применяют в отношении участников деятельности на море. Сила морских держав основывается в основном на позиции на международном морском ландшафте, — продолжает Ху Бо. — В моем понимании, морские державы — это возможности и преимущества, которые нужно укреплять путем оказания дипломатического, политического и экономического влияния».

Сейчас государства впервые конкурируют на море во всех сферах. Вместе с тем природные вызовы, подавление пиратства и сохранение морского порядка в широком смысле требуют вклада всего международного сообщества, причем за пределами границ изолированных государств, констатирует исследователь. Конкуренция за морскую мощь эффективнее военных действий, хотя стороны всё еще готовятся к самому худшему сценарию развития событий, признает Ху Бо.

По его мнению, «морскую мощь очень сложно заслужить и легко потерять». Китаю, России и Индии на сегодняшний день сложно бросить вызов США в мировом масштабе, но у них есть шанс поменять структуры распределения власти в отдельных регионах: «Американское морское доминирование будет неизбежно снижаться».

Стратегическое банкротство

Современная американская морская стратегия приняла окончательную форму в 1986 году. Она предполагала ведение войны, ее перенос на сторону врага, контролирование морских маршрутов и т.д., рассказывает Майкл Кофман, директор программы исследований по изучению России в Центре военно-морского анализа (CNA), научный сотрудник Института Кеннана: «Тогда она, безусловно, была очень конфронтационной. Задача была уничтожить советский флот».

Стратегическое банкротство Фото: Global Look Press/US Navy

После распада СССР враг исчез, и стратегия начала меняться вместе с миром: контроль США над океаном считался свершившимся фактом, оставалось лишь поддерживать положение. Новая концепция появилась в 2002 году — после теракта 11 сентября стало очевидно, что появилась новая транснациональная угроза в виде терроризма. Военно-морские силы США были нацелены удерживать контроль над морем, обеспечивать безопасность и использовать для этого союзнические силы. Вместе с тем рос уровень экономической взаимозависимости.

По словам Майкла Кофмана, до 2015 года флот сокращался: бюджета недоставало, строили преимущественно маленькие корабли. В 2020 году была разработана новая стратегия о преимуществе в Мировом океане.

Автор цитаты «Можно сказать, что практически происходит стратегическое банкротство. Не хватает информации, устаревает флот, — говорит директор программы исследований по изучению России в CNA. — В доктрине 2020 года, безусловно, высказывается и озабоченность увеличением мощи России и Китая».

Но положение меняется, подчеркивает Майкл Кофман: США уделяют особое внимание системам высадки морского десанта, системам защиты от воздушного нападения, схеме дозаправки кораблей и т.д. Всё это, заявляет он, даст возможность американскому флоту эффективнее защищаться в случае нападения. Вместе с тем хозяйственная деятельность в Мировом океане — это всё же не только конкуренция, но и сотрудничество, признает он.

Старший научный сотрудник Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета, PhD Дэвид Брюстер говорит, что в Индийском океане уровень доминирования США падает. Нарастает мощь Индии, а также Китая, хотя пока его военное присутствие незначительно.

Стратегическое банкротство Фото: Global Look Press/US Navy

«Индийский океан станет еще более сложным театром действий, обрастет сложной, запутанной системой контроля», — предполагает австралийский ученый. США сохраняют доминирующее положение с семидесятых, но нельзя исключать, что когда-нибудь это кардинально изменится.

Между Сциллой и Харибдой

Крупнейшие страны сталкиваются, конкурируют друг с другом за положение на этой территории, но они вынуждены и сотрудничать ради обеспечения безопасности. В конкуренцию вступают и другие государства. В регионе есть свои интересы, например, у Франции, Японии, Бангладеша, Индонезии и России, перечисляет Дэвид Брюстер.

«Средние державы будут играть более значительную роль. С одной стороны, они выполняют функцию стабилизатора, с другой — отдельные страны из этой категории усложняют картину», — говорит он, предполагая, что средние морские державы будут создавать сложные системы коалиций. Уже сейчас они сдавлены между лидерами, будто между Сциллой и Харибдой, добавляет старший научный сотрудник Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета. Сейчас многие государства не могут полагаться лишь на двусторонние отношения с США, отсюда напрашиваются новые структуры сотрудничества.

Поворотный пункт

«Одна из проблем в том, что мы пытаемся бороться друг с другом войнами прошлого, не имея представления о том, как отвечать на вызовы будущего, — замечает старший научный сотрудник Delhi Policy Group. — Любая крупная эскалация конфликта на море может привести к использованию ядерного оружия, <...> что уже десятилетиями как признано недопустимым».

Стратегическое банкротство Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Zeng Tao

Автор цитаты С точки зрения снижения американской военной силы в регионе поворотный пункт, вероятно, уже пройден, говорит Шиши Упадхьяя, PhD, капитан второго ранга в отставке ВМС Индии и профессор Jindal School on International Affairs.