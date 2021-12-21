В СФ оценили обещание Пентагона продолжить военные полеты над Черным морем

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков во вторник, 21 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление Пентагона о том, что авиация США продолжит совершать полеты над Черным морем.

По словам политика, в этом нет ничего нового. Сенатор подчеркнул, что они постоянно проводят различные маневры кораблей США и НАТО, а самолеты совершают облеты у российских границ.

«Это постоянная практика два-три года у НАТО и США. С нашей стороны есть предложение по обеспечению безопасности на европейском континенте. Хочется верить, что к ним внимательно отнесутся и будут выработаны общие принципы, которые обеспечат безопасность всех договаривающихся сторон. Надеюсь, этот диалог будет идти. Хотелось бы, чтоб он закончился принятием хорошего добротного документа», — отметил Цеков.

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби объявил о том, что американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем, так как эта территория является частью международных вод. Он уточнил, что данное решение связано с «по-прежнему сохраняющейся обеспокоенностью США значительным военным присутствием России у границы с Украиной».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 20 декабря заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. При этом Рябков заявил, что Москва допускает положительное развитие отношений с Вашингтоном, если Штаты пойдут навстречу в вопросе гарантий безопасности. По словам замглавы МИД РФ, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.

Как отметил в беседе с «Известиями» глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, проекты договоров по гарантиям безопасности, которые ранее опубликовала Москва, — это принципы, на основании которых Россия готова вести переговоры с НАТО.

16 декабря сообщалось, что итальянские, румынские и американские истребители прибыли в Румынию, чтобы «усилить присутствие НАТО» в регионе Черного моря.

9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что американцы тренируют пуски крылатых ракет.