В Совфеде заявили о готовности России к диалогу по гарантиям безопасности

Проекты договоров по гарантиям безопасности, которые ранее опубликовала Москва, — это принципы, на основании которых Россия готова вести переговоры с НАТО. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, бывший замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Публикация проекта договоренностей в сфере стратегической безопасности — это приглашение к танцу. Фактически, это набор предложений, которые ведут к тому, чтобы сделать жизнь планеты более спокойной и предсказуемой, — отмечает сенатор. — Это набор принципов, по которым, как считает руководство России, надо садиться и обсуждать конкретные обязательства сторон. Бурная реакция западных СМИ свидетельствует о том, что со здравым смыслом там не все хорошо. Поэтому мы спокойно ждем официальной реакции Вашингтона и Евросоюза на эти предложения, которые абсолютно предметны и конструктивны. Это не значит, что они тут же принимаются без изменения запятых и знаков препинания. Напротив, их можно и нужно обсуждать, а не заявлять с экранов телевизоров об их неприемлемости».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО по гарантиям европейской безопасности. Именно эти предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

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Договорчики в строю: ждать ли диалога РФ и НАТО по гарантиям безопасности