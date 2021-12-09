Герасимов заявил об отработке США ракетных ударов у границ России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 9 декабря сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России.

Он отметил, что, в частности, американцы тренируют пуски крылатых ракет.

«В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара», — сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Начальник Генштаба подчеркнул, что российская противовоздушная оборона «своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов».

5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возросшая интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ, в том числе над Черным морем, увеличивает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

3 декабря гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Отмечалось, что самолет-разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

4 декабря военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что американские ВВС ведут себя нагло и непредсказуемо и пересекают трассы, по которым летают пассажирские самолеты, что может привести к трагедии. По его словам, противостояние самолетов-разведчиков и самолетов-бомбардировщиков может провоцировать столкновение и воздушный бой.

Ранее, 30 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Российский лидер отметил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно, и ядерное.