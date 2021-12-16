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Истребители США прибыли в Румынию для «усиления НАТО» в Черном море
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Истребители США прибыли в Румынию для «усиления НАТО» в Черном море

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Истребители Соединенных Штатов прибыли в Румынию, чтобы «усилить присутствие НАТО» в регионе Черного моря.

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Они приземлились на базе в румынском городе Кымпия-Турзий.

«Итальянские, румынские и американские ВВС будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников. Это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря», — говорится на сайте военно-воздушного альянса.

Отмечается, что самолеты США и итальянские истребители Eurofighter будут летать с ВВС Румынии с 18 по 22 декабря.

9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что американцы тренируют пуски крылатых ракет. За день до этого российские Су-27 сопроводили в небе над Черным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000».

3 декабря гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Военный самолет хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. Она подчеркнула, что если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.

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