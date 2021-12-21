В Петербурге нашли тело двухлетней девочки

В Адмиралтейском районе Петербурга полицейские обнаружили в квартире двухлетнюю девочку без признаков жизни. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил источник РЕН ТВ.

Уточняется, что правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Стало известно, что девочка росла в полной семье, она не состояла на учете по делам несовершеннолетних.

Как рассказал источник, полицию вызвали родители ребенка.

Для того чтобы установить причину смерти, тело девочки было направлено для проведения экспертиз.

Ранее, 20 декабря, в городе Петропавловск-Камчатский от истощения умер четырехлетний мальчик, после того как его мать несколько месяцев злоупотребляла алкоголем и не обеспечивала ему должного ухода.

По факту смерти ребенка в отношении 35-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

В тот же день Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщило о начале доследственной проверки по факту смерти 4-месячной девочки. Как отметили в СК по региону, ребенок умер 19 декабря. В ведомстве уточнили, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти младенца. После проверки следователи примут процессуальное решение.