Отказалась от лечения: россиянку будут судить за смерть маленькой дочери

В Самарской области будут судить женщину, которая отказалась лечить новорожденную дочь, и та умерла. По версии следствия, молодая мать знала, что у девочки могут развиться инфекционные заболевания, но не дала согласия на ее обследование, не стала проходить медосмотры и покупать лекарства. В результате ребенка привезли в больницу уже в критическом состоянии и не смогли спасти. «Известия» выяснили, какую ответственность несут родители за жизнь своего ребенка, в каких случаях можно отказаться от медицинской помощи и могут ли врачи оказать ее, несмотря на запрет.

Дело по двум статьям

В Самарской области будут судить женщину, которая отказалась от лечения новорожденной дочери, из-за чего та умерла. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в апреле 2020 года женщина родила девочку. Несмотря на то, что врачи предупредили молодую мать о высоком риске развития у новорожденной инфекционных заболеваний, та отказалась от дальнейшего обследования и лечения дочери в больнице.

В дальнейшем мать не обеспечила прохождение дочерью необходимых медосмотров, прием лекарств и не соблюдала рекомендации врачей по кормлению. В результате состояние девочки ухудшилось, и отец доставил ее в районную больницу в тяжелом состоянии.

— Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался, — отметили в СКР.

Отказалась от лечения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В отношении женщины возбудили уголовное дело по двум статьям — 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование дела завершено, и оно направлено в суд — обвиняемой грозит до трех лет колонии.

Запретили проводить терапию

Печальные ситуации, как в Самарской области, — не редкость. Как правило, в них попадают инфицированные женщины, не желающие лечить своих детей, и ВИЧ-диссиденты. Так, в 2019 году в Иркутске осудили женщину, которая не позволяла лечить своего ВИЧ-инфицированного ребенка, что привело к его смерти.

30-летняя россиянка не разрешила врачам провести новорожденному малышу иммунную терапию, которая бы блокировала репликативную активность ВИЧ и развитие сопутствующих заболеваний. Некоторое время спустя ребенок скончался.

В ходе следствия мать не признала свою вину. Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил к году исправительных работ.

Годом ранее в Рязани вынесли приговор супругам, «лечившим» ребенка молитвами. Мальчик появился на свет с врожденным заболеванием, и врачи назначили ему пожизненную терапию, однако мать и отец отказались давать ему необходимые препараты, посчитав их вредными.

Вскоре состояние малыша ухудшилось, и он умер. В отношении его родителей возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. В суде супруги признали вину и раскаялись — отца приговорили к году ограничения свободы, а мать — к девяти месяцам.

В 2017 году похожая история произошла в Пермском крае: жительницу Краснокамска приговорили к полутора годам ограничения свободы после смерти ребенка. Женщина отказывалась лечить сына, инфицированного ВИЧ, поскольку считала, что от приема лекарств ему «становится только хуже».

Мальчик умер в возрасте восьми лет. Как выяснило следствие, он три года не получал антиретровирусную терапию и не посещал врачей. В суде мать раскаялась в содеянном и признала вину.

В том же году в Тюмени суд вынес приговор ВИЧ-диссидентке, отказавшейся лечить маленькую дочь. Зная о своем заболевании, женщина не стала проверять новорожденную девочку на инфекцию и кормила ее грудью, игнорируя советы врачей так не делать.

Мать не давала дочери лекарств и не показывала ее врачам, и в итоге довела ситуацию до того, что в возрасте трех лет девочка умерла от ВИЧ-инфекции. Свои действия россиянка объяснила верой в то, что «никакого ВИЧ не существует». Женщину приговорили к полугоду исправительных работ.

Когда могут наказать родителей?

Российское законодательство не содержит прямого запрета ни на лечение ребенка на дому, ни на отказ от госпитализации или дальнейшего лечения. По словам юриста Венеры Шайдуллиной, согласно ст. 20 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», начало лечения детей обусловлено предоставлением одним из родителей (законных представителей) согласия на медицинское вмешательство.

В то же время родитель может отказаться от лечения или госпитализации детей — в таком случае врач должен объяснить последствия отказа и предложить альтернативное лечение.

— Однако для применения этого права предусмотрено несколько исключений, — добавляет ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин. — Например, если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, или состояние не позволяет выразить свою волю, или отсутствуют законные представители.

Отказалась от лечения Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Также исключение применяется в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в том числе тяжелыми психическими расстройствами, лиц, совершивших преступления, и при проведении судебно-медицинской экспертизы или оказании паллиативной помощи.

— Сам по себе отказ от медицинской помощи нельзя считать наказуемым, — говорит собеседник «Известий». — Несмотря на это, в случае наступления смерти ребенка, находящейся в прямой причинной связи с поведением взрослого, отказавшегося от медицинского вмешательства, родителя можно привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 109 УК РФ — за причинение смерти по неосторожности.

Данная норма, согласно законодательству, предусматривает в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В качестве пример Телегин приводит вступивший в законную силу приговор жительнице Перми. Суд назначил женщине наказание в виде полугода лишения свободы за то, что она после выписки с ребенком из больницы не учла рекомендации лечащего врача, которые выражались в наблюдении у участкового педиатра, гастроэнтеролога и плановой госпитализации в хирургическое отделение для контрольного обследования. Мать не отвела ребенка к врачам и отказалась от повторной госпитализации — в результате у него начались тяжелые осложнения, и он умер.

Отказалась от лечения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В отношении матери возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, в суде женщина признала вину.

Помочь, несмотря на запрет

По словам Венеры Шайдуллиной, отношения родителей и детей регулируются Семейным, Гражданским кодексами, а в случае неисполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка — Уголовным и Административным.

— Непринятие мер к своевременному обследованию и лечению детей, доведение своим бездействием детей до состояния, угрожающего их жизни и здоровью, — это нарушения родителями прав детей в сфере охраны здоровья, — подчеркивает юрист.

За деяния, направленные против несовершеннолетних, а именно неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), УК РФ предусматривает меры уголовной ответственности для родителей в виде штрафов, исправительных, принудительных работ и лишения свободы.

Так, запрет родителей на оказание медицинской помощи несовершеннолетнему подпадает под ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи). Ст. 125 УК РФ предусматривает ответственность за «оставление без помощи ребенка, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии».

Отказалась от лечения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако и в случае, если родители не дают согласие на лечение ребенка, помощь ему всё равно должна быть оказана — если речь идет о спасении его жизни.