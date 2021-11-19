Семейная ценность: как помочь ребенку выздороветь

Сложно переоценить психологический и эмоциональный эффект присутствия рядом с больным родных и близких, зачастую это позволяет изменить течение болезни и подтолкнуть организм к выздоровлению. Особую важность эмоциональная поддержка приобретает в том случае, когда пациент — ребенок. Как родители могут повлиять на его выздоровление и что такое бесплатная семейная гостиница при больнице — в материале «Известий».

Кому мешают родители

В нашей стране на протяжении многих десятилетий считалось, что присутствие родителей мешает процессу выздоровления — они вмешиваются в процесс лечения, отвлекают врача, подвергают сомнению сделанные им назначения. Однако в последнее время всё чаще признается психологический эффект, который оказывает близость родных на пациента. Более того, выяснилось, что присутствие родителей рядом с маленьким пациентом уменьшает число врачебных ошибок.

Врачи совершают в восемь раз меньше ошибок в присутствии родителей . Отцы и матери в первую очередь заинтересованы в медицинской помощи пациенту и являются союзниками, осуществляющими контроль качества. Ведь основные ошибки совершаются в точке передачи ответственности, когда теряется важная информация при госпитализации или выписке ребенка. Если родители рядом, они могут в этот момент сказать: «не забудьте, у ребенка аллергия на антибиотики!». Иначе лечение пойдет по другому пути.

Почему выздоровление ребенка зависит от родных

Психиатры отмечают, что врачам, лечащим ребенка, необходимо признать наличие у него семьи. Это на первый взгляд банальное высказывание, но для специалистов абсолютно неочевидное. На него обращают внимание только в разговорах о том, что если родители не заметят симптомов, то они не приведут ребенка к врачу. То есть от семьи напрямую зависит, окажется ли ребенок вообще в поле зрения врачей.

И именно от семьи зависит выбор врача, семья принимает решение, насколько точно и будут ли вообще выполнены рекомендации медиков, также от решения родителей зависит и результат лечения.

Как научить врачей и родителей общаться

Подавляющее большинство педиатров, работая в клинике, сталкиваются с ситуацией, когда им совершенно непонятно, зачем ребенка привезли в стационар — его можно было бы лечить дома. И наоборот, врачи скорой помощи часто видят, что ребенка точно надо везти в стационар, а мама категорически отказывается его отдавать.

Последствия могут быть трагичными, как в одном случае, так и в другом. Д окторам важно признать, что только в сотрудничестве с родителями можно оказать помощь ребенку.

Фото: Пресс-служба «Макдоналдс»

К сожалению, общение медиков с родителями пока представляет собой очень большую проблему, причем это касается специалистов самого разного уровня.

Медицинской сестре или врачу нужно уметь разговаривать с родителями, работать над вовлечением их в процесс лечения. Многое зависит от организаторов здравоохранения, ведь если нормативная база учреждения не предусматривает внимательного отношения к родителям, его не будет. Если в учреждении не соблюдается 323-й федеральный закон и не предусмотрены условия для совместной госпитализации семьи и ребенка — больницы обязаны эти условия предоставить детям до 4 лет, а дальше по медицинским показаниям, — то у специалистов нет возможности постоянно взаимодействовать с родителями и учитывать их мнение.

Внимательное отношение к мнению родителей должно закладываться не у давно практикующих специалистов, а у студентов, это важная и комплексная задача.

Как бесплатно поселиться при больнице

Обеспечением семье пациента возможности жить на территории больницы в нашей стране, в частности, занимается благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда». Создание бесплатных семейных гостиниц — основной его проект. С 2013 года такое учреждение работает в Казани. Это настоящий дом вдали от дома, в котором созданы комфортные условия для проживания родителей на территории клиники. Таким образом дети не разлучаются со своей семьей во время лечения. Каждый год там принимают более 600 семей, а всего за это время гостиница гостеприимно приняла у себя более 12 700 детей и родителей. В планах фонда создание таких домов по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Новосибирске и других городах.

Еще до гостиниц фонд начал создавать на территориях клиник семейные комнаты. Они работают в семи детских больницах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Воронеже, Чебоксарах и Ульяновске. В ближайшее время планируется развитие этого проекта в Великом Новгороде и Калуге. Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана физкультурно-оздоровительная программа, занятия проводят квалифицированные специалисты по адаптивной физической культуре.

— Пациент – дружественная больница — это тот путь, по которому идет весь мир. Главным в госпитале перестает быть болезнь. Для нас самое ценное — маленький пациент, его жизнь, здоровье. А если посмотреть чуть шире — больница делает счастливыми целые семьи — родителей, бабушек, дедушек. Ведь ребенок, вырванный из рук недуга, — счастье рода, его будущее, — отмечает заслуженный врач России, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории Юрий Козлов.

Чем гостиницы помогают больницам

Семейные гостиницы не только помогают детям быстрее справиться с недугами, но и оказывают положительный экономический эффект — больницам удается вылечить гораздо больше пациентов.

Фото: Пресс-служба «Макдоналдс»

Так, по данным Детской республиканской клинической больницы министерства здравоохранения Татарстана, число пролеченных пациентов увеличилось с 35 255 человек в 2013 году — именно тогда здесь открылась бесплатная семейная гостиница — до 43 105 в 2018 году. Кроме того, онкологическое отделение успевает в год принять гораздо больше детей — не 1650, как раньше, а 1900. Дело в том, что присутствие рядом родителей позволяет маленьким пациентам быстрее выписываться и освобождать места в клинике.

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