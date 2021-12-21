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На Камчатке от истощения умер ребенок из-за ушедшей в запой матери

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В городе Петропавловск-Камчатский от истощения умер четырехлетний мальчик после того, как его мать несколько месяцев злоупотребляла алкоголем и не уделяла ему должного ухода. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

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По факту смерти ребенка в отношении 35-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Так, с сентября по декабрь текущего года женщина злоупотребляла алкоголем и игнорировала тот факт, что ее сын нуждается в специальном уходе из-за врожденного заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника. Это и привело к истощению ребенка и наступлению его смерти.

Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также назначают необходимые экспертные исследования, чтобы установить точные причины смерти малолетнего.

Кроме того, в СК оценят действия должностных лиц, ответственных за профилактику совершения преступлений в отношении несовершеннолетних.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что в Самарской области осудят женщину, которая отказалась лечить новорожденную дочь, и та умерла. По версии следствия, молодая мать знала, что у девочки могут развиться инфекционные заболевания, но не дала согласия на ее обследование, не стала проходить медосмотры и покупать лекарства. В результате ребенка привезли в больницу уже в критическом состоянии и не смогли спасти.

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