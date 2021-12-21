В США зафиксировали первую смерть от «Омикрона»

Представители органов здравоохранения Техаса (США) в понедельник, 20 декабря, зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «Омикрон», сообщает телеканал ABC.

Как передает канал, это первая зарегистрированная смерть этого штамма в Соединенных Штатах.

Представители здравоохранения техасского округа Харрис сообщили, что погибшим оказался «мужчина в возрасте 50 лет», который не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Тем не менее, как следует из материала, представители общественного здравоохранения не считают, что «Омикрон» более опасен, чем предыдущие варианты коронавирусной инфекции, однако вакцинация и ревакцинация могут снижать риск тяжелого заболевания.

Ранее, 13 декабря, в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

20 декабря доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анна Баранова рассказала, что после перенесенного «Омикрон»-штамма может наступить длительное метаболическое истощение, способное привести к смерти уже выздоровевшего человека.

В этот же день президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa), вирусолог Джорджо Палу заявил, что для блокировки «Омикрон»-штамма коронавируса количество антител должно в 10–40 раз превосходить то, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности вируса.

16 декабря профессор Университетского колледжа Лондона Джереми Браун заявил, что «Омикрон»-штамм COVID-19 заразнее варианта «Дельта». При этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня.