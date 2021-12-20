Цена на газ в Европе поднялась выше $1700 за тыс. куб. м.

Спотовая цена на газ в Европе в понедельник, 20 декабря, поднялась выше $1700 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1 723 за 1 тыс. куб. м, или €147,5 за МВт⋅ч.

Ранее, 19 декабря, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа в Европу, но отметил продолжение роста цен на это топливо. Он добавил, что, несмотря на выполнение Москвой своих обязательств, она не направляет дополнительные газовые поставки Европе, как могла бы, что способствует росту цен.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. По его мнению, Сербию спасло строительство на ее территории газопровода «Балканский поток», за что страна получила скидку на газ от России.

В прошлый раз цена газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м 16 декабря. Рост цен на голубое топливо, полагают эксперты, может быть обусловлен информацией в СМИ, что Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.