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Боррель заявил о выполнении РФ обязательств по поставке газа в Европу

Боррель: Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европe
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Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, однако рост цен продолжается. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Строго говоря, она [Россия] выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие рассматривают ее нынешний отказ увеличить объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие «Газпрому», как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования «Северного потока – 2», — написал он.

По словам Борреля, газовый транзит в Европу проходит через территорию Украины, Белоруссии, а также Балтийское море, в результате Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе.

Он также подчеркнул, что, несмотря на соблюдение Москвой своих обязательств по поставкам газа, она не направляет дополнительные газовые поставки Европе, как могла бы, что способствует росту цен. По мнению главы европейской дипломатии, энергетическая зависимость Европы является одним из ключевых вопросов в отношениях с Россией.

«ЕС зависим от импорта ископаемого топлива из России, но российской экономике и государству также нужны доходы от нашего импорта энергии», — пояснил он.

В заключение Боррель обратил внимание на то, что вопросы энергетики являются важной причиной того, «почему ЕС необходимо стать более сплоченным в его отношениях с Россией, а также сохранить единство целей среди членов» блока.

Ранее, 19 декабря, президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. Он отметил, что Сербию спасло строительство на ее территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

7 декабря портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин высказал мнение, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. Он сказал, что, по последним данным, отбор голубого топлива из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.

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