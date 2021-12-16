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Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с октября

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Цена газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. Об этом в четверг, 16 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала почти €146 за 1 МВт•ч ($1705 за 1 тыс. куб. м).

Газовый общак: ЕС намерился создать стратегический запас топлива
Изменить кризисную ситуацию на газовом рынке данная инициатива едва ли способна

Ранее в этот день исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке рассказал о том, что заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до 59%. В настоящее время это «исторически низкий» уровень по сравнению с предыдущими годами.

Рост цен на газ, полагают эксперты, может быть обусловлен информацией в СМИ, что Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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