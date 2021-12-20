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Гинцбург усомнился в искусственном происхождении штамма «Омикрон»

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Вряд ли новый штамм коронавируса «Омикрон» стал результатом намеренных действий человека, так как в Африке, где он был обнаружен, такая мутация могла произойти в силу естественных причин. Такое мнение высказал в понедельник, 20 декабря, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, в организме африканцев коронавирус мог находиться долгое время и мутировать. Отчасти это связано с большим числом людей с иммунодефицитом в регионе.

«У них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто», — заявил Гинцбург в беседе с «Интерфаксом».

Специалист также не исключил, что COVID-19 мог передаться от человека животным, мутировать у последних, а затем вновь перейти к человеку, сообщает телеканал «360».

«Коронавирусы в целом прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них. И сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно», — сказал он.

Поскольку для жителей Африки свойственно тесное проживание с животным миром, это могло привести к таким последствиям, передает НСН.

«Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного, человеческого, антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», — заключил Гинцбург.

Накануне вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, допустил, что штамм коронавируса «Омикрон» мог быть создан искусственно, передает RT.

6 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность.

5 декабря было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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