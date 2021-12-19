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Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении «Омикрона»

Вирусолог Чумаков: «Омикрон»-штамм коронавируса, возможно, создан биохакерами
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Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является «живой вакциной», созданной биохакерами. Такое предположение сделал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Чумаков.

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«Есть такая проблема — биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», — отметил он в эфире «Радио России» 18 декабря.

При этом сомнение в искусственном происхождении штамма выразил Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова.

«Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя», — подчеркнул специалист.

С ним согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

«Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», — указал ученый.

15 декабря академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Известиями» указал на бездоказательность версии об искусственном происхождении «омикрона». При этом он отметил, что доказать эту теорию сложно, так как даже если вирус создали искусственно, вряд ли в этом кто-то сознается.

В тот же день вирусолог Чумаков объяснил свое предположение об искусственном происхождении вируса. По его мнению, новый субвариант инфекции намеренно сделали «суперослабленным». Специалист отметил, что в «Омикроне» собраны все мутации предшествующих штаммов, но одновременно с этим в нем присутствует «вставочка из трех аминокислот», соответствующих сезону COVID-19.

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