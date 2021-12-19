Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении «Омикрона»
Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является «живой вакциной», созданной биохакерами. Такое предположение сделал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Чумаков.
«Есть такая проблема — биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», — отметил он в эфире «Радио России» 18 декабря.
При этом сомнение в искусственном происхождении штамма выразил Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова.
«Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя», — подчеркнул специалист.
С ним согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.
«Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», — указал ученый.
15 декабря академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Известиями» указал на бездоказательность версии об искусственном происхождении «омикрона». При этом он отметил, что доказать эту теорию сложно, так как даже если вирус создали искусственно, вряд ли в этом кто-то сознается.
В тот же день вирусолог Чумаков объяснил свое предположение об искусственном происхождении вируса. По его мнению, новый субвариант инфекции намеренно сделали «суперослабленным». Специалист отметил, что в «Омикроне» собраны все мутации предшествующих штаммов, но одновременно с этим в нем присутствует «вставочка из трех аминокислот», соответствующих сезону COVID-19.
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