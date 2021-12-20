В Госдуме назвали визгом призыв Зеленского к превентивным санкциям против РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в понедельник, 20 декабря, заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости введения против России превентивных санкций.

«Почва уходит из-под ног Зеленского, и он это тоже прекрасно понимает. Его позиции очень сильно ослабевают — как внешние, так и внутренние», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он напомнил, что в случае размещения оружия НАТО на территории Украины Россия будет вынуждена дать ответ.

Депутат подчеркнул, что Россия, в свою очередь, заявляет о «необходимости выстраивания стратегической стабильности в регионе».

«Визг со стороны Зеленского — это и заявлением-то назвать сложно... Какие-то попытки обратить на себя внимание в то время, когда взрослые и серьезные политики разговаривают, его никто не видит и не замечает», — заключил Чепа.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что санкции в отношении России необходимо вводить превентивно, а не постфактум. Он отметил, что считает необходимым ввести «мощные превентивные меры», чтобы ни у одной страны не было мысли об эскалации, сообщается на сайте kp.ru.

По словам украинского лидера, целью санкций в том числе должен стать отказ от размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, однако сами рассуждения о такой возможности он назвал «информационной атакой», пишет Life.Ru.

18 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Таким образом Макей прокомментировал заявление президента республики Александра Лукашенко, который 2 декабря заявил о возможности разместить в Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 20 декабря, что «возможны самые разные варианты» в ситуации, когда другие страны размещают вооружения у российских рубежей, передает «Федеральное агентство новостей».

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока Россия не получила ответа по проектам договоров с США и НАТО о системе гарантий, сообщает телеканал «360».

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».