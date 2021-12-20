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Собянин рассказал о затратах Москвы на борьбу с COVID-19

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Пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей, из которых около 200 млрд приходится на недополученные доходы. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил мэр города Сергей Собянин.

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«Это сложно подсчитать вообще, потому что очень много разных направлений этих трат. Это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы. Это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, как мы вот находимся. Это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета», — сказал он в интервью на канале «Россия 24», отвечая на вопрос, сколько Москва потратила на лечение населения от коронавируса за последние почти два года.

Он отметил, что если посчитать все вместе, то траты составили порядка 800 млрд рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования.

«Из них 200 млрд — это недополученные доходы города», — заключил он.

Днем ранее Собянин заявил, что лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей.

14 декабря мэр Москвы отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной. Он уточнил, что первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей.

В тот же день сообщалось, что в Москве дополнительно выделили 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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