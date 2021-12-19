Собянин назвал сумму затрат на лечение пациента с COVID-19 в Москве

Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил в мэр Москвы Сергей Собянин.

«Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, легкие больные — меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. [рублей] на человека. <...> Четверть миллиона — один больной в стационаре», — сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

14 декабря мэр Москвы заявлял, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной. Он отмечал, что первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей.

Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики, сообщил градоначальник.

В тот же день сообщалось, что в Москве дополнительно выделили 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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