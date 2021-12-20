Рябков напомнил о «должке» Вашингтона перед Москвой

Москва настаивает на том, что Вашингтон должен начать воспринимать Россию как равноправного партнера. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», — сказал он журналистам.

Ранее в понедельник Рябков рассказал, что реакция Соединенных Штатов в ответ на предложения России по безопасности пока неизвестна. Дипломат подчеркнул, что в США понимают, что ситуация в сфере безопасности достаточно сложная, однако российская сторона надеется, что удастся начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности РФ в форме двусторонних соглашений.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Также в этот день Рябков сообщил, что Россия предложила Соединенным Штатам провести переговоры по безопасности в Женеве. Он уточнил, что для этих переговоров Москва уже сформировала команду. Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом.

Тогда же генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил, что получил от России предложения по безопасности. Он отметил, что альянс явно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Москвой.