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Генсек НАТО заявил о получении предложений России по безопасности

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил от России предложения по безопасности. Об этом он заявил в пятницу, 17 декабря, на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии.

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«Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, быть основан на основных принципах и документах европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина», — сказал генсек НАТО.

Как добавил Столтенберг, альянс явно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Москвой.

В этот же день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Кроме того, 17 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Также в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия выразила готовность начать переговоры с США по гарантиям безопасности 18 декабря.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в альянс на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

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