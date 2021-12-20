В Таиланде выявили первый случай заражения «Омикрон»-штаммом внутри страны

В Таиланде зафиксировали первый случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» внутри страны. Об этом 20 декабря сообщил журналистам на брифинге представитель минздрава королевства.

По его словам, южноафриканский штамм был обнаружен у местной жительницы, чей супруг, являющийся колумбийцем по национальности, недавно вернулся в Таиланд из поездки в Нигерию.

Как уточнил представитель министерства, первый случай заражения «Омикрон»-штаммом в королевстве был зарегистрирован 6 декабря. Тогда инфекцию диагностировали у гражданина Соединенных Штатов, прибывшего в страну из Испании.

Согласно данным статистического портала Worldometer, всего с начала пандемии и до настоящего момента в Таиланде выявлено 2 194 053 случая заражения COVID-19. При этом 24 406 человек скончались от заболеваний, вызываемых вирусом.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что штамм «Омикрон» стал доминирующим на территории Ирландии. Как отметили в минздраве республики, около 52% всех случаев инфицирования коронавирусом в стране приходится именно на эту его разновидность.

В тот же день заражение «Омикроном» заподозрили у 329 человек в Эстонии. В департаменте здоровья страны заявили, что рост числа заболевших этим вариантом может резко возрасти буквально за считаные дни.

18 декабря стало известно, что в Великобритании число скончавшихся после заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» увеличилось до семи человек.

До этого вирусологи предположили, что «Омикрон», возможно, создан биохакерами.