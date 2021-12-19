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В Эстонии у сотен людей заподозрили заражение новым штаммом «Омикрон»

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В Эстонии обостряется ситуация с эпидемической обстановкой: у 329 человек при проведении тестирования на Covid-19 были выявлены положительные пробы с подозрением на штамм «Омикрон». Об этом 19 декабря сообщили в департаменте здоровья страны.

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«Ситуация с пандемией как в Эстонии, так и во всем мире стремительно меняется. Рост заразившихся штаммом «Омикрон» может резко возрасти за считаные дни — подобную тенденцию мы наблюдаем в Эстонии. Хотя в Эстонии уровень заболеваемости еще пока средний, в некоторых странах уже побиты все прежние рекорды заражаемости коронавирусом», — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности генерального директора департамента Мари-Анне Хярма.

За минувшие сутки в Эстонии коронавирус выявили у 427 человек. Двое скончались. Как отметили в департаменте, в настоящее время полностью вакцинированы 60,8% населения Эстонии.

«Омикрон» является одним из наиболее заразных штаммов. По словам ученых, он распространяется намного быстрее, чем другие разновидности коронавируса. В российском Роспотребнадзоре не исключали возможности заболевания сразу двумя штаммами — «Дельтой» и «Омикроном».

14 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» способна защитить население от нового штамма.

Ранее вирусологи предположили, что «Омикрон», возможно, создан биохакерами.

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