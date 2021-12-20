Технику на иностранных процессорах предложили признать российской

Органам власти и госкомпаниям могут разрешить закупать системы хранения данных, сервера, компьютеры, ноутбуки и другое оборудование на иностранных процессорах. «Известия» ознакомились с соответствующими поправками в постановление правительства, определяющее критерии отечественной продукции, которую можно приобретать во время госзакупок.

Согласно действующему законодательству, регламентирующему процесс импортозамещения радиоэлектроники, с 1 января 2021 года госорганы, госкомпании и операторы сотовой связи должны закупать системы хранения данных на российских процессорах. Разрешенное оборудование перечислено в специальном реестре, который ведет Минпромторг. С 1 июля отечественного производства должны быть и портативные компьютеры, которые закупают госкомпании. С 1 января 2022 года нормы импортозамещения распространяются и на серверы, настольные компьютеры, принтеры, материнские платы и другую технику.

Критерии, по которым чиновники относят технику к отечественной, прописаны в постановлении правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». В конце ноября несколько российских разработчиков получили проект поправок в этот документ. Письмо, с которым ознакомились «Известия», направил подведомственный Минпромторгу Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов (МНИИРИП). Поправки предполагают, что в реестр отечественного оборудования сможет попасть техника на иностранных процессорах вроде Intel и IBM. Получается, если изменения в постановление будут приняты, такое оборудование сможет претендовать на участие в госзакупках. А также на преференции, которые получают производители и разработчики оборудования на российских процессорах: квотирование и господдержку.

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«Подозрительный чип: технику на иностранных процессорах хотят признать российской»