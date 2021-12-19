Всех горняков вывели из шахты в Кузбассе из-за пожара

Всех горняков 19 декабря эвакуировали из шахты имени Рубана в Кузбассе из-за пожара. На поверхность были выведены 139 человек. По информации «Известий», пострадавших среди них нет.

Также известно, что прокуратура Кемеровской области организовала проверку после срабатывания датчиков на шахте им. А.Д. Рубана в Кузбассе. Об этом 19 декабря заявили в ведомстве.

«Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — говорится в опубликованном сообщении прокуратуры региона.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев и кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.

Как ранее в этот день сообщил источник «Известий», пожар произошел на нерабочей шахте в Кемеровской области, которая находится рядом с рабочей шахтой имени Рубана. В нерабочей шахте приостановлена подача кислорода для профилактики новых возгораний.

Утром 25 ноября авария произошла на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

15 декабря центральный районный суд Кемерово заключил под стражу президента АО «Холдинговая компания «СДС» Михаила Федяева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Также до 25 января арестован гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.