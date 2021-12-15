Владельца «Листвяжной» и гендиректора «СДС-Уголь» арестовали

Центральный районный суд Кемерово 15 декабря заключил под стражу президента АО «Холдинговая компания «СДС» Михаила Федяева по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжной».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 февраля 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Также арестован гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев до 25 января. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года», — говорится в сообщении прокуратуры.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.