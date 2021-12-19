Источник сообщил о пожаре на шахте в Кузбассе

Источник «РИА Новости» в экстренных службах Кемеровской области в воскресенье, 19 декабря, сообщил о пожаре на шахте имени Рубана.

По его данным, под землей находятся 128 горнорабочих, их выводят на поверхность.

Как заявили «Интерфаксу» в единой дежурной диспетчерской службе, пострадавших в результате инцидента нет.

«По предварительным данным, горит заброшенная штольня, горняков выводят из соседних штолен, угрозы их жизням нет, пострадавших также пока нет», — говорится в сообщении.

При этом, по данным ТАСС, возгорания в шахте обнаружено не было, сработали датчики температуры и угарного газа.

«Произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки выходят на поверхность», — отмечает агентство со ссылкой на представителя компании «СУЭК-Кузбасс».

Утром 25 ноября авария произошла на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

16 декабря следователям удалось установить теневого владельца шахты и холдинга «СДС-Уголь», им оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса дал один из арестованных менеджеров, но допросить Гридина следователи не успели, поскольку на днях он неожиданно улетел в Монако. Отмечается, что Гридин вел бизнес, будучи депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, занимая должность зампреда комитета по транспорту.