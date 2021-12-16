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Следователи установили теневого владельца шахты «Листвяжная»

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Следователям удалось установить теневого владельца шахты «Листвяжная» и холдинга «СДС-Уголь», это бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Об этом 16 декабря написал Telegram-канал «112».

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По его информации, показания о реальном владельце бизнеса дал один из арестованных менеджеров, но допросить Гридина следователи не успели, поскольку на днях он неожиданно улетел в Монако.

«Владимиру Гридину и его сыну Андрею принадлежит 50% акций «СДС-Уголь» через офшорные компании. За этот год через офшорную фирму Mirtrade, которая контролируется семьей экс-депутата, прошло более $1,5 млрд (свыше 110 млрд рублей. — Ред.), и принесла Гридину $132 млн (почти 10 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гридин вел бизнес, будучи депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, занимая должность зампреда комитета по транспорту.

«Арестованный вчера [президент АО «Холдинговая компания «СДС»] Михаил Федяев был просто номиналом. В тени Федяева Гридин оставался и после сдачи мандата в 2018 году», — утверждается в материале.

Ранее, 15 декабря, обвиняемому Федяеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ходе судебного заседания представитель Следственного комитета (СК) РФ сообщил, что Федяев был в курсе нарушений в шахте и принимал меры к сокрытию документов.

До этого, 14 декабря, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

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