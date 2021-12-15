В СК заявили о наличии у владельца «Листвяжной» данных о нарушениях в шахте

Основной собственник «Листвяжной», председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев был в курсе нарушений в шахте. Об этом в среду, 15 декабря, заявил представитель Следственного комитета (СК) РФ на судебном заседании.

«Прослеживается, что высшее руководство холдинга было осведомлено о грубых нарушениях мер промышленной безопасности, принимало меры к сокрытию документов, задними числами формировало отчеты на закупку средств безопасности», — заявил представитель ведомства.

Ранее в этот день стало известно о задержании Федяева, он находится в изоляторе временного содержания. Также были задержаны другие фигуранты дела.

Следователи на заседании ходатайствуют об аресте четырех обвиняемых: Михаила Федяева, гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

14 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии. Он уточнил, что в рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

Как отмечал президент России Владимир Путин, причиной аварии на шахте стало отсутствие контроля руководства.