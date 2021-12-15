Суд приступил к рассмотрению вопроса об аресте владельца шахты «Листвяжная»

Суд в среду, 15 декабря, приступил к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения Михаилу Федяеву, собственнику холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), который владеет шахтой «Листвяжная». Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В ходе заседания стороны процесса запросили порядка двух часов на ознакомление с материалами дела. После этого был объявлен перерыв.

Ранее в этот день стало известно о задержании Федяева. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

Также в среду СК ходатайствовал об аресте четверых обвиняемых по делу о трагедии на шахте «Листвяжная». Генерального директора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По уголовному делу к ответственности привлекаются еще пять фигурантов: директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность»).

Как отметила представитель СК Светлана Петренко, никто из фигурантов дела свою вину не признал.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

14 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии. Он уточнил, что в рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

Как отмечал президент России Владимир Путин, причиной аварии на шахте стало отсутствие контроля руководства.