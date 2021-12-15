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СК потребовал арестовать четырех обвиняемых по делу о ЧП на «Листвяжной»

СК потребовал арестовать четырех обвиняемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная»
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Следователи ходатайствуют об аресте четверых обвиняемых по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко 15 декабря.

«В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

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Основному собственнику шахты, председателю совета директоров «СДС-Уголь» Михаилу Федяеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Генерального директора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При этом никто из фигурантов дела свою вину не признал, отметила Петренко.

Она напомнила, что по уголовному делу к ответственности привлекаются еще пять фигурантов — директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

«В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность)», — добавила представитель ведомства.

Ранее в этот день стало известно о задержании собственника холдинга «СДС-Уголь» Федяева, он находится в изоляторе временного содержания. Также были задержаны другие фигуранты дела.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. 27 ноября был арестован директор шахты Махраков.

14 декабря председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии. Он уточнил, что в рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

Как отмечал президент России Владимир Путин , причиной аварии на шахте стало отсутствие контроля руководства.

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