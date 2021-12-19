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Стали известны подробности пожара на шахте имени Рубана в Кузбассе

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Пожар произошел на нерабочей шахте в Кемеровской области. Расположенную рядом рабочую шахту имени Рубана эвакуируют. Об этом в воскресенье, 19 декабря, «Известиям» сообщил источник.

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По его словам, в нерабочей шахте приостановлена подача кислорода для профилактики новых возгораний.

В пресс-службе управления МЧС по региону журналистам сообщили, что 120 человек выведены на поверхность из шахты имени Рубана. В ведомстве добавили, что на момент происшествия в шахте находились 128 горняков.

Горноспасатели работают на месте происшествия, сведений о пострадавших не поступало, заявили в министерстве.

О пожаре на шахте в Кузбассе стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что горит заброшенная штольня, угрозы жизням горняков нет.

Утром 25 ноября авария произошла на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

16 декабря следователям удалось установить теневого владельца шахты и холдинга «СДС-Уголь», им оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса дал один из арестованных менеджеров, но допросить Гридина следователи не успели, поскольку на днях он неожиданно улетел в Монако. Отмечается, что Гридин вел бизнес, будучи депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, занимая должность зампреда комитета по транспорту.

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