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В Минтруде рассказали о двойных выплатах медикам за работу в выходные

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Медики за работу с коронавирусом в праздничные дни будут получать выплаты, рассчитанные по двойному тарифу. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», — заявил Котяков в эфире канала «Россия 1».

14 декабря президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с COVID-19, за работу в предстоящие новогодние праздники.

Российский лидер также отметил, что в настоящий момент «ситуация не такая, может быть, как в январе текущего года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок».

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что возможность выплат в двойном размере есть. По его словам, на эти цели потребуется чуть больше 8 млрд рублей.

Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что предоставление страховых и специальных социальных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 год.

16 ноября Минздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Совокупный размер подобной выплаты составляет 200 рублей за одного вакцинированного. Отмечалось, что данное предложение разработано в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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