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Большой Папа рассказал о восстановлении после перелома ноги

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Несмотря на травму, Большой Папа готов к бою с соперником. Боксер Денис Вильданов рассказал, как будет восстанавливаться после перелома, передает телеканал «Известия».

«Но я не унываю. Всё хорошо. Я планирую залечить ногу. Сейчас чувствую себя в принципе замечательно. Перелом — это временно. Дух силен. Макс, я тебе обязательно дам реванш. Ты уже не отделаешься такой легкой победой, что я себе вот так ногу повредил. Так что все вперед!» — сообщил Вильданов.

У Дениса Вильданова диагностировали перелом ноги. Травму Большой Папа получил во время боя с Максимом Топором. Вильданов проиграл Щербакову на 21-й секунде турнира. Большой Папа в больнице не остался, он будет лечиться дома. Спортсмену наложили гипс, теперь ему какое-то время придется ходить на костылях. Вильданов заявил, что упал не от удара Максима Топора. Боец неправильно поставил опорную ногу и оступился.

«На видео показалось, что я, возможно, упал от удара, который нанес Максим, но, к сожалению, нет. Я поставил заднюю ногу и поставил ее неправильно», — пояснил Большой Папа.

Большому Папе не удалось взять реванш в турнире «Буря на Волге». Поединок в прямом эфире транслировал РЕН ТВ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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