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ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей

ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей для оценки их действий
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Госавтоинспекция Москвы подписалась на блогеров, которые в своих социальных сетях могут пропагандировать нарушение правил дорожного движения. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил начальник столичной ГИБДД Александр Быков.

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«Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», — заявил Быков в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что московские инспекторы приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые публиковали контент с нарушением ПДД.

Накануне в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах. Предполагается, что мера составит до двух лет тюремного заключения.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность в случае нарушений правил дорожного движения, таких как превышение скорости на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч, на величину более 80 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Зайнудинов заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Отмечается, что само агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение».

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