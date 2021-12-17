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В ГД внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
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В ГД внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах

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В Госдуму в пятницу, 17 декабря, внесли законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах. Предполагается, что мера составит до двух лет тюремного заключения.

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Законопроект подготовлен представителями четырех думских фракций: Владимиром Васильевым, Алексеем Ткачевым, Дмитрием Вяткиным и Ириной Панькиной от «Единой России», Ярославом Ниловым и Василием Власовым от ЛДПР, Олегом Ниловым от «Справедливой России — За правду» и Владиславом Даванковым от «Новых людей».

Законопроект предусматривает уголовную ответственность в случае нарушений правил дорожного движения, таких как превышение скорости на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч, на величину более 80 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Накануне первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин сообщил, что правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект о введении уголовной ответственности для лихачей за злостное нарушение правил дорожного движения.

Такое преступление будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до двух лет или же лишением свободы на срок до двух лет. Также за данное правонарушение предусмотрен штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Зайнудинов заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Отмечается, что само агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение».

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