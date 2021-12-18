Судья по делам Белых и Арашукова скончалась от коронавируса

Судья Юлия Сафина, занимавшаяся делами экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова скончалась в Москве от последствий коронавируса. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Она избирала и продлевала меры пресечения экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, главе Серпуховского района Александру Шестуну, а также полицейским по делу журналиста Ивана Голунова.

Отмечается, что в мае 2021 года Сафина была лишена статуса судьи. Позже она обжаловала это решение, после чего возобновила свою работу. В последнее время она рассматривала только дела об административных нарушениях.

В 2009 году Сафина назначила предпринимателю Илье Шерману семь лет колонии по делу о мошенничестве, однако Мосгорсуд позже отменил приговор, выявив нарушение уголовно-процессуального закона. Отмечалось, что судом первой инстанции были допущены серьезные нарушения, которые «искажают суть правосудия».

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Его обвинили в совершении особо тяжких преступлений: организации убийства двух человек, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Сам бывший сенатор обвинения отрицает.

В тот же день по обвинению в краже газа на сумму свыше 30 млрд рублей и создании преступной группировки был задержан отец политика, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

В октябре 2019 года полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». В декабре следствие задержало еще четырех фигурантов по делу Арашуковых.

В апреле 2020 года следствие добавило Рауфу Арашукову еще три эпизода: речь идет о двух преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Постановлением судьи Московского городского суда от 21 апреля арест был продлен до 24 июля. 22 мая 2020 года первый апелляционный суд отменил это решение Мосгорсуда.

8 декабря 2021 года Мосгорсуд отложил принятие решение по продлению срока содержания под стражей Рауля и Рауфа Арашуковых.