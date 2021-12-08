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Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Раулю и Рауфу Арашуковым

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Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до 7 апреля 2022 года. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил «Известиям» адвокат Владимир Постанюк.

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По его словам, защита выступила против такого решения, но суд вновь прислушался только к мнению прокуратуры.

30 ноября агентство «РИА Новости» со ссылкой на адвоката сообщило, что Рауф и Рауль Арашуковы отказались признать свою вину в инкриминируемых им преступлениях в ходе заседания Мосгорсуда.

Экс-сенатор просто отказался признавать вину, а его отец заявил, что якобы не совершал в своей жизни не то что преступлений, но даже аморальных поступков.

22 июля Басманный суд Москвы обратил в доход государства имущество Рауфа Арашукова и его семьи на сумму около 1,5 млрд рублей.

Ранее, 31 марта, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Рауля Арашукова и его сына Рауфа завершено.

Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства в 2010 году представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковыми.

Кроме того, Раулю Арашукову и его сыну Рауфу, а также восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам.

В марте 2019 года Басманный суд Москвы отстранил Арашукова от должности сенатора по ходатайству СК РФ. В мае Совет Федерации досрочно прекратил его полномочия. В январе того же года Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его отца, Рауля Арашукова, задержали в то же время в Санкт-Петербурге.

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