Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова, находящегося в СИЗО, из-за неподанной им в срок до 1 апреля декларации о доходах и имуществе за 2018 год. Решение было принято в среду, 22 мая.

По закону, документы должны были быть предоставлены до конца марта. Арашуков же направил в Совфед декларацию 15 апреля. При этом он не указал сведений о доходах жены и несовершеннолетних детей.

Арашукова задержали 30 января во время заседания СФ. Его обвинили в совершении особо тяжких преступлений: организации убийства двух человек, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Сам сенатор обвинения отрицает.

В тот же день по обвинению в краже газа на сумму свыше 30 млрд рублей и создании преступной группировки был задержан отец сенатора, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Также к уголовной ответственности были привлечены девять работников подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

12 марта Басманный суд Москвы временно отстранил Арашукова-младшего от должности сенатора по ходатайству СК РФ.