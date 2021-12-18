Боксер Тищенко прокомментировал победу Бабанина в поединке с Меконго

Российский боксер Максим Бабанин в поединке с Оливье Дауда Меконго сумел «сломить наповал» своего противника. Такое мнение 18 декабря выразил заслуженный мастер спорта России, боксер-профессионал Евгений Тищенко.

«Макс сломил наповал камерунца и доказал, что российская школа бокса самая сильная в мире. Меконго оказал достойное сопротивление, но Макс сломил его. Бой получился зрелищным и красивым. Макс Бабанин достойно себя проявил, тем более в бою против камерунского чемпиона», — подчеркнул он в беседе с РЕН ТВ.

Бой, в котором Бабанин одержал победу над Меконго, состоялся днем ранее в рамках турнира «Буря на Волге». В первом раунде камерунец в основном защищался. Бабанин уверенно чувствовал себя на ринге. Во втором раунде после мощного удара россиянина рефери принял решение остановить поединок.

Также в этом турнире Тимур Слащинин из Самары одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном. Тем не менее поведение последнего на ринге отличилось наибольшей маневренностью и осторожностью.

Денис Вильданов, известный как «Большой Папа», получил травму ноги при падении, из-за чего поединок остановили и победу присудили Максиму Щербакову (Макс «Топор»). В самом начале первого раунда «Топор» провел мощную серию ударов, в результате уверенно нокаутировал Вильданова и вышел из боя победителем.

Позднее «Большой» рассказал, что врачи констатировали у него перелом ноги. Он подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился.

Кроме того, на ринге сразились российский боксер Эдгар Гукасян и аргетинец Рикардо Вийяльба. Россиянин одержал победу, вернув себе пояс чемпиона WBA Asia South.