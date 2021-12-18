Большой папа прокомментировал поражение Максу Топору

Боксер Денис Вильданов (по кличке Большой Папа) прокомментировал бой с Максимом Щербаковым (Макс Топор), в котором он потерпел поражение. Поединок показали на телеканале РЕН ТВ в субботу, 18 декабря.

Во время боя Вильданов получил травму ноги при падении, из-за чего поединок остановили и победу присудили Щербакову.

«Подвернул ногу так, что она хрустнула», — объяснил свое падение Большой папа.

Медики пояснили: чтобы точно определить характер травмы, надо сначала провести обследование. Пока что как вариант озвучили вывих ноги.

Макс Топор в самом начале первого раунда провел мощную серию ударов, в результате чего уверенно вырубил в результате Вильданова и вышел из боя победителем.

15 декабря соперники подрались в ходе пресс-конференции перед турниром «Буря на Волге». Потасовка завязалась в ходе представления оппонентов друг другу.

Главные поединки турнира «Буря на Волге» показал в прямом эфире РЕН ТВ.