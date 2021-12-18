Врачи диагностировали у Вильданова перелом ноги

Врачи констатировали у Дениса Вильданова (Большого Папы) перелом ноги. Об этом в субботу, 18 декабря, боец написал в сторис на своей странице в Instagram.

После врачебного осмотра в больнице, боксеру предложили госпитализацию, однако он отказался, заявив, что будет проходить лечение дома. На сломанную ногу ему наложили гипс —теперь Вильданову какое-то время придется ходить на костылях. У спортсмена двойной перелом малой берцовой кости. Он подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился.

Большой Папа отметил, что Максим Щербаков (Макс Топор) пообещал ему матч-реванш.

Ранее Вильданов был доставлен в больницу, после полученной в ходе боя на турнире «Буря на Волге» в Самаре травмы.

Во время боя Вильданов получил травму ноги при падении, из-за чего поединок остановили и победу присудили Щербакову. Макс Топор в самом начале первого раунда провел мощную серию ударов, в результате чего уверенно вырубил Вильданова и вышел из боя победителем.