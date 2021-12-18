Большого Папу увезли на скорой после проигранного боя

Денис Вильданов (Большой Папа) был госпитализирован после полученной в ходе боя на турнире «Буря на Волге» травмы. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Боксеру помог добраться до машины скорой помощи его противник по поединку Максим Щербаков (Макс Топор).

Во время боя Вильданов получил травму ноги при падении, из-за чего поединок остановили и победу присудили Щербакову.

Медики пояснили: чтобы точно определить характер травмы, надо сначала провести обследование. Пока что как вариант специалисты озвучили вывих ноги.

Макс Топор в самом начале первого раунда провел мощную серию ударов, в результате чего уверенно вырубил Вильданова и вышел из боя победителем.

15 декабря соперники подрались в ходе пресс-конференции перед турниром «Буря на Волге». Потасовка завязалась в ходе представления оппонентов друг другу.

Главные поединки турнира «Буря на Волге» показал в прямом эфире РЕН ТВ.