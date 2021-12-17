Бабанин одержал победу в поединке с Меконго

Российский боксер вышел победителем из боя с Оливье Даудом Меконго. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает РЕН ТВ. Бой состоялся в рамках турнира «Буря на Волге».

В первом раунде камерунец в основном защищался. Бабанин уверенно чувствовал себя на ринге.

Во втором раунде после мощного удара россиянина рефери принял решение остановить поединок.

Ранее в том же турнире Тимур Слащинин из Самары одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном. Тем не менее поведение последнего на ринге отличилось наибольшей маневренностью и осторожностью.

Главные поединки турнира «Буря на Волге» можно увидеть в прямом эфире РЕН ТВ.