Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США спрогнозировали перспективы диалога с Россией
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Общество
Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве
Мир
Канада снимет запрет на въезд из стран Африки
Общество
СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Общество
Причиной пожара на корвете могло стать нарушение пожарной безопасности
Общество
В Новый год общественный транспорт Москвы будет бесплатным
Мир
США заявили об ожидании дипломатического прогресса вокруг Украины
Общество
Голикова призвала нарастить темпы вакцинации от коронавируса перед праздниками
Мир
Госдеп заявил об открытости США для консультаций с РФ в формате НАТО и ОБСЕ

Бабанин одержал победу в поединке с Меконго

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер вышел победителем из боя с Оливье Даудом Меконго. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает РЕН ТВ. Бой состоялся в рамках турнира «Буря на Волге».

В первом раунде камерунец в основном защищался. Бабанин уверенно чувствовал себя на ринге.

Во втором раунде после мощного удара россиянина рефери принял решение остановить поединок.

Ранее в том же турнире Тимур Слащинин из Самары одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном. Тем не менее поведение последнего на ринге отличилось наибольшей маневренностью и осторожностью.

Главные поединки турнира «Буря на Волге» можно увидеть в прямом эфире РЕН ТВ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021