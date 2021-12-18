Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США спрогнозировали перспективы диалога с Россией
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Общество
Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве
Мир
Канада снимет запрет на въезд из стран Африки
Общество
СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Общество
Причиной пожара на корвете могло стать нарушение пожарной безопасности
Общество
В Новый год общественный транспорт Москвы будет бесплатным
Мир
США заявили об ожидании дипломатического прогресса вокруг Украины
Общество
Голикова призвала нарастить темпы вакцинации от коронавируса перед праздниками
Мир
Госдеп заявил об открытости США для консультаций с РФ в формате НАТО и ОБСЕ

Гукасян вышел победителем из поединка с Вийяльбо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Эдгар Гукасян победил аргентинца Рикардо Вийяльбу в субботу, 18 декабря, в рамках турнира «Буря на Волге». Об этом сообщает РЕН ТВ.

В результате одержанной победы Гукасян вернул пояс чемпиона WBA Asia South.

Россиянин, несмотря на свою привычку активно прессинговать с самого начала поединка, держался осторожно. Под конец первого раунда оба боксера начали вести себя агрессивнее, однако уже во втором раунде бой пришлось остановить из-за подозрения на травму руки у Вийяльбы после серии ударов Гукасяна.

Поединок стал одним из самых ожидаемых на турнире. Спортсмены уже встречались на ринге: в первом бою Вийяльба одержал «техническую победу». Тогда Гукасян был дисквалифицирован за запрещенный удар головой, после которого оппонент не смог продолжать поединок.

16 декабря состоялась церемония взвешивания перед турниром «Буря на Волге». Вес Гукасяна составил 72,25 кг, Вийяльбы 71,5 кг. Кроме того, россиянин и аргентинец провели «битву взглядов». Оба соперника очень напряженно смотрели друг другу в глаза, «поединок» длился почти минуту. По словам очевидцев, Гукасян «пронзил» взглядом Вийяльбу

Главные поединки турнира «Буря на Волге» были показаны в прямом эфире РЕН ТВ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021