Гукасян вышел победителем из поединка с Вийяльбо

Российский боксер Эдгар Гукасян победил аргентинца Рикардо Вийяльбу в субботу, 18 декабря, в рамках турнира «Буря на Волге». Об этом сообщает РЕН ТВ.

В результате одержанной победы Гукасян вернул пояс чемпиона WBA Asia South.

Россиянин, несмотря на свою привычку активно прессинговать с самого начала поединка, держался осторожно. Под конец первого раунда оба боксера начали вести себя агрессивнее, однако уже во втором раунде бой пришлось остановить из-за подозрения на травму руки у Вийяльбы после серии ударов Гукасяна.

Поединок стал одним из самых ожидаемых на турнире. Спортсмены уже встречались на ринге: в первом бою Вийяльба одержал «техническую победу». Тогда Гукасян был дисквалифицирован за запрещенный удар головой, после которого оппонент не смог продолжать поединок.

16 декабря состоялась церемония взвешивания перед турниром «Буря на Волге». Вес Гукасяна составил 72,25 кг, Вийяльбы — 71,5 кг. Кроме того, россиянин и аргентинец провели «битву взглядов». Оба соперника очень напряженно смотрели друг другу в глаза, «поединок» длился почти минуту. По словам очевидцев, Гукасян «пронзил» взглядом Вийяльбу

Главные поединки турнира «Буря на Волге» были показаны в прямом эфире РЕН ТВ.